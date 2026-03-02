  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 11:43

《Ａ股行情》滬綜指半日無升跌，兩市成交已突破2萬億

　　戰爭陰霾下，滬深股市早盤集體低開，滬指雖然盤中一度翻紅、半日收市時無升跌，報4163.01點，深成指則跌0.75%，創業板指軟0.78%。成交快速放大，滬深兩市成交額半日達20722億元（人民幣．下同），較上個交易日放量4871億或30.7%。人民幣即期匯率(CNY)今早大幅低開1071點子，報6.9630，不過據《路透》報道，大跌千點可能是出現誤觸發。人民幣即期在稍後已回升至6.8672。

　　美伊衝突推動油價飆升並帶動能源股大漲，中國海油(滬:600938)升停，德石股份(深:301158)升20%封板。美國和以色列周六（2月28日）對伊朗發動了數十年來最猛烈的打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊遇襲身亡。中東局勢引發全球連鎖反應，從航運、航空到石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。

　　避險情緒升溫下，金價走高，貴金屬板塊亦見升幅，曉程科技(深:300139)上午漲近12%，湖南黃金(深:002155)升逾6%，四川黃金(深:001337)升5%。

　　民航運輸全面下挫，南方航空(滬:600029)半日跌5%，海航控股(滬:600221)跌3.5%。持續的空襲導致中東主要機場持續關閉，包括全球最繁忙的國際樞紐杜拜機場，全球航空運輸因此遭受嚴重干擾，這是近年來規模最大的航空中斷事件之一。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

上一篇新聞︰02/03/2026 11:44  《中國要聞》內存價格創紀錄，手機漲價潮最快一周內落地

下一篇新聞︰02/03/2026 11:24  《中國房產》機構：２月深圳二手房成交均價環比漲７﹒３％，連…

其他
More

02/03/2026 12:08  【中東戰火】分析：即使伊朗轉向西方，中國仍會延續貿易夥伴關係

02/03/2026 11:48  《行業數據》工信部：春節９天移動互聯網用戶接入流量增近１９…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案貫徹特區以穩行先策略

02/03/2026 12:28

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生...

01/03/2026 10:55

貨幣攻略

中東戰火 | 伊朗媒體確認哈梅內伊已死，以方另確認伊朗七軍方...

01/03/2026 10:12

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區