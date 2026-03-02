《Ａ股行情》滬綜指半日無升跌，兩市成交已突破2萬億

戰爭陰霾下，滬深股市早盤集體低開，滬指雖然盤中一度翻紅、半日收市時無升跌，報4163.01點，深成指則跌0.75%，創業板指軟0.78%。成交快速放大，滬深兩市成交額半日達20722億元（人民幣．下同），較上個交易日放量4871億或30.7%。人民幣即期匯率(CNY)今早大幅低開1071點子，報6.9630，不過據《路透》報道，大跌千點可能是出現誤觸發。人民幣即期在稍後已回升至6.8672。



美伊衝突推動油價飆升並帶動能源股大漲，中國海油(滬:600938)升停，德石股份(深:301158)升20%封板。美國和以色列周六（2月28日）對伊朗發動了數十年來最猛烈的打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊遇襲身亡。中東局勢引發全球連鎖反應，從航運、航空到石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。



避險情緒升溫下，金價走高，貴金屬板塊亦見升幅，曉程科技(深:300139)上午漲近12%，湖南黃金(深:002155)升逾6%，四川黃金(深:001337)升5%。



民航運輸全面下挫，南方航空(滬:600029)半日跌5%，海航控股(滬:600221)跌3.5%。持續的空襲導致中東主要機場持續關閉，包括全球最繁忙的國際樞紐杜拜機場，全球航空運輸因此遭受嚴重干擾，這是近年來規模最大的航空中斷事件之一。

《經濟通通訊社2日專訊》