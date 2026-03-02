  • 會員
02/03/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收升0.47%，兩市成交破3萬億元，三桶油齊漲停

▷ 滬綜指收升0.47%報4182.59點，深成指跌0.2%
▷ 滬深兩市成交額30207億元，較上日增5326億元
▷ 三桶油漲停，中國石油市值曾破2萬億元

　　美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股則在短暫的衝擊過後表現堅挺，在油金股狂升推動下，滬綜指全日收升0.47%，報4182.59點，深成指跌0.2%，創業板指軟0.49%。成交放量，滬深股市全日交易額30207億元（人民幣．下同），突破3萬億，較上日大增5326億元或21%。分析人士認為，地緣衝突短線對中國股票構成負面衝擊，但目前仍是情緒上的抑制較多，尚不構成系統性轉折，後續走勢或取決於局勢進展。

　　全國兩會臨近，市場普遍預計今年中國經濟增速目標將落在4.5%-5%區間。若如此，將是中國年度目標增速首次低於5%；此前連續三年增速目標都在5%左右。《路透》援引分析人士認為，4.5%-5%的目標區間更貼近當前內外部環境，同時還意味著更加務實的政策基調，今年宏觀政策料保持支持性、但不激進，政策刺激規模和去年大體相當。

　　盤面上，中東局勢升級推動油價飆升，滬深油股漲幅居前，「三桶油」齊漲停。根據歷史數據統計，截至2026年3月2日，中國石油(滬:601857)收盤共漲停9次，今日收報11.95元，盤中市值曾突破2萬億元，超另「兩桶油」--中國石化(滬:600028)和中國海油(滬:600938)之和。

　　同時，基金流向避險資產，金價再漲至每盎司5376美元，黃金概念多數收升，曉程科技(深:300139)升20%封板。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004728.67+0.38　
上證指數4182.59+0.4713458.90
深證成指14465.79-0.2016748.30
創業板指3294.16-0.49　
科創501464.77-1.56　
B股指數269.33-0.022.32
深證B指1220.23+0.722.26

《經濟通通訊社2日專訊》

02/03/2026 16:11

