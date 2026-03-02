《Ａ股行情》滬綜指收升0.47%，兩市成交破3萬億元，三桶油齊漲停

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 滬深兩市成交額30207億元，較上日增5326億元
▷ 三桶油漲停，中國石油市值曾破2萬億元
美以伊爆發戰事，全球股市承壓，A股則在短暫的衝擊過後表現堅挺，在油金股狂升推動下，滬綜指全日收升0.47%，報4182.59點，深成指跌0.2%，創業板指軟0.49%。成交放量，滬深股市全日交易額30207億元（人民幣．下同），突破3萬億，較上日大增5326億元或21%。分析人士認為，地緣衝突短線對中國股票構成負面衝擊，但目前仍是情緒上的抑制較多，尚不構成系統性轉折，後續走勢或取決於局勢進展。
全國兩會臨近，市場普遍預計今年中國經濟增速目標將落在4.5%-5%區間。若如此，將是中國年度目標增速首次低於5%；此前連續三年增速目標都在5%左右。《路透》援引分析人士認為，4.5%-5%的目標區間更貼近當前內外部環境，同時還意味著更加務實的政策基調，今年宏觀政策料保持支持性、但不激進，政策刺激規模和去年大體相當。
盤面上，中東局勢升級推動油價飆升，滬深油股漲幅居前，「三桶油」齊漲停。根據歷史數據統計，截至2026年3月2日，中國石油(滬:601857)收盤共漲停9次，今日收報11.95元，盤中市值曾突破2萬億元，超另「兩桶油」--中國石化(滬:600028)和中國海油(滬:600938)之和。
同時，基金流向避險資產，金價再漲至每盎司5376美元，黃金概念多數收升，曉程科技(深:300139)升20%封板。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4728.67
|+0.38
|上證指數
|4182.59
|+0.47
|13458.90
|深證成指
|14465.79
|-0.20
|16748.30
|創業板指
|3294.16
|-0.49
|科創50
|1464.77
|-1.56
|B股指數
|269.33
|-0.02
|2.32
|深證B指
|1220.23
|+0.72
|2.26
