《Ａ股焦點》五糧液盤初微升，董事長曾從欽被留置，公司稱生產經營情況正常

五糧液(深:000858)2月28日晚間公告稱，近日收到宜賓市紀律檢查委員會、宜賓市監察委員會關於公司董事長曾從欽的《立案通知書》及宜賓市監察委員會的《留置通知書》。



五糧液強調公司其他董事和高級管理人員均正常履職，生產經營情況正常。公司已對相關事項做了妥善安排，日常經營管理由高管團隊負責，上述事項不會對公司生產經營產生重大影響。



目前五糧液股價仍升0.2%，報104.26元人民幣。

《經濟通通訊社2日專訊》