《Ａ股焦點》地緣衝突致石油運輸受阻，油價漲帶動石油A股集體漲停

中東戰火急升級，伊朗革命衛隊宣稱任何船隻無權通過霍爾木茲海峽，油氣運輸咽喉要道陷入停滯，位於阿曼和伊朗之間的霍爾木茲海峽，是全球最為重要的石油運輸通道，也是波斯灣和印度洋的唯一海上通道，佔全球20%-30%石油、20%液化天然氣(LNG)運輸量。



聯合海上信息中心(JMIC)在3月1日已將霍爾木茲海峽的威脅級別上調至最高級別，並表示在過去24小時內已有三艘油輪遭到襲擊。該機構稱，雖然尚未正式宣布在法律上封閉霍爾木茲海峽，但目前的作業環境顯示該地區存在襲擊風險。過去24小時內，約有110艘船隻通過該海峽，而歷史平均水平為138艘。



市場預計中東航運部分險種保費在未來數日內最高將上漲50%，油運價格也大幅上漲。國際油價周一開盤時飆升8美元，布倫特原油達到82.37美元/桶的高位，WTI原油躍升至80.82美元/桶。



國際油價大漲帶動滬深石油板塊集體走強，通源石油(深:300164)、中曼石油(滬:603619)等股漲停，中國海油(滬:600938)、中海油服(滬:601808)A股揚約9%，中國石油(滬:601857)A股漲超5%，中國石化(滬:600028)A股升近3%。

《經濟通通訊社2日專訊》