《Ａ股焦點》中際旭創升超2%，去年淨利同比增近1.1倍

02/03/2026 10:38
光通信模塊製造商中際旭創(深:300308)去年淨利同比增近1.1倍，早盤股價升2.1%，報545.37元人民幣。
中際旭創發布業績快報，稱2025年公司實現營業總收入382.4億元人民幣，同比增長60.25%；淨利同比增108.8%。業績增長受益於終端客戶對算力基礎設施的強勁投入，公司產品出貨快速增長，其中高速光模塊佔比持續提高。
《經濟通通訊社2日專訊》
