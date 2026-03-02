  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 10:38

《Ａ股焦點》中際旭創升超2%，去年淨利同比增近1.1倍

　　光通信模塊製造商中際旭創(深:300308)去年淨利同比增近1.1倍，早盤股價升2.1%，報545.37元人民幣。

　　中際旭創發布業績快報，稱2025年公司實現營業總收入382.4億元人民幣，同比增長60.25%；淨利同比增108.8%。業績增長受益於終端客戶對算力基礎設施的強勁投入，公司產品出貨快速增長，其中高速光模塊佔比持續提高。
《經濟通通訊社2日專訊》

