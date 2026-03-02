  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 10:22

【ＡＩ】榮耀首款機器人及Robot Phone概念機亮相MWC 2026

　　世界移動通訊大會(MWC)2026當地時間3月2-5日於巴塞隆拿舉行。在MWC 2026舉行前夕，榮耀在當地舉行了全球新品發布會，旗下首款人型機器人（HONOR HUMANOID ROBOT）正式亮相，意味榮耀正式進軍機器人領域，並被視為該品牌將AI技術從螢幕內延伸至現實世界的關鍵轉型。

　　據介紹，榮耀首款機器人除了能流暢地做出握手等社交動作，還能做出技術難度甚高的後空翻、月球漫步等。據目前的產品規劃，榮耀機器人將優先投入三大應用領域：購物助手服務、工作場所設備巡檢、主打情感支持的陪伴功能。

　　另外，榮耀還展示了Robot Phone概念機，其最顯眼之處是配備一顆碩大的電動翻轉攝像頭，號稱是新形態具身智能AI終端。通過AI大模型賦能，當用戶與它說話時，它的目光能追隨著你點頭或搖頭；當用戶播放音樂時它能隨音樂律動；當拍攝視頻時，三軸機械防抖雲台攝像頭和2億像素傳感器，讓用戶能拍出荷李活級別的運鏡，而這是榮耀與德國百年電影器材大廠ARRI深度合作，將專業電影攝影技術引入Robot Phone的成果。

　　榮耀並同時展示了刷新自己保持的輕薄紀錄的折疊旗艦榮耀Magic V6，折疊態僅厚8.75mm。
《經濟通通訊社2日專訊》

