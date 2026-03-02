  • 會員
02/03/2026 14:44

【中東戰火】攜程、飛豬、去哪兒網、同程等助受影響用戶退款退訂

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 攜程等平台針對中東局勢推出退款退訂措施
▷ 措施涵蓋酒店、機票、旅遊產品，時間範圍2月28日至3月14日
▷ 平台承擔退訂損失，協助用戶全額退款

　　中東戰火持續，內地主要旅遊服務平台攜程(09961)、飛豬、去哪兒網、同程(00780)等陸續宣布針對中東局勢的應急保障。

　　其中，攜程表示，已組成專項小組，跟進事件最新動態。酒店方面，針對2月28日17時前預訂中東多國（包括伊拉克、約旦、黎巴嫩、阿聯酋、敘利亞、科威特、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其、巴林、伊朗、以色列、阿曼、也門)(下稱「中東14國」），且出行日期為2月28日至3月5日的訂單，平台聯合商家一起為退訂用戶承擔退訂損失。機票方面，攜程按國內航空公司宣布的涉及中東地區航班客票特殊處理方案，第一時間同步政策，為需要退改的旅客提供協助。旅遊度假產品方面，出發日期在2月28日起至3月14日前，因受局勢影響，因航班取消等無法前往行程目的地或行程中滯留（含行程約定轉機地）的用戶，攜程將對無法出行訂單最終退訂損失予以保障，對遊客滯留期間產生的住宿費用按災害體驗保障金約定進行補貼。

　　飛豬表示，針對近期在平台上前往或從中東地區起飛的航班機票，飛豬正實時跟進航司統一退改政策，協助行程受影響的旅客全額退款。針對3月1日0時前預訂的中東14國相關酒店、跟團遊、休閒度假等服務，出行日期為2月28日至3月14日的訂單，飛豬全面優先退款，商家無法支持的退款損失由平台兜底承擔。

　　去那兒網表示，酒店方面，針對2月28日17時前預訂中東14國且出行日期為2月28日至3月5日的訂單，去哪兒網將聯合商家一起為退訂用戶承擔退訂損失。另外，去哪兒按相關航空公司公布的涉及中東地區航班客票特殊處理方案，第一時間同步政策，為需要退改的旅客提供協助，並將密切關注政策和局勢的發展，隨時同步相關政策。

　　同程表示，酒店方面，針對2026年2月28日17時前預訂了出行日期為2月28日至3月5日，目的地為中東14國的酒店訂單，如用戶受局勢影響無法出行，可申請免費取消。交通方面，同程旅行已成立專項組，與國內外各航司保持溝通，密切關注航線最新動態，並將嚴格按照各航司的退改政策，為用戶辦理相關退票或改簽手續。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

