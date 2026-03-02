  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 14:27

豆瓣商城滿200「減20」錯變「減200」，用戶狂歡買光庫存，平台致歉取消全部訂單

　　豆瓣商城（豆瓣豆品）今日凌晨因優惠券系統漏洞引發全網「薅羊毛」熱潮，大量用戶以近乎零成本搶購商品，導致平台庫存被清空。

　　豆瓣今日下午發布《關於今日凌晨運營失誤導致的異常訂單致歉及退款說明》指，因該公司運營失誤導致今日凌晨豆品店舖促銷活動「滿200減20」變成了「滿200減200」，商品在短時間內被搶購一空，產成了大量異常訂單。上述異常訂單量遠超豆瓣豆品的運營成本，「我們實在無法承受此次遠低於成本價銷售的異常訂單造成的巨額損失。對此，我們表達誠摯歉意，懇請大家給予諒解」。

　　豆瓣表示，將對今日零時至上午10時期間產生的所有異常訂單自動退款，全部按原支付渠道全額退款，同時將為所有自動退款的用戶帳戶發放20元豆瓣豆品無門檻紅包，供用戶在後續購物中使用。

　　據了解，豆瓣商城原計劃推出「滿200減20」的婦女節優惠活動，但因後台設置錯誤，優惠力度變成「滿200減200」，用戶只需支付10元運費即可獲得原價200元以上的商品。該漏洞在今日凌晨2時-3時之間被發現，並迅速通過微博話題「豆瓣　薅羊毛」傳播。大量用戶湧入下單，截至上午9時修復時，豆瓣商城幾乎全部商品售罄，有用戶稱「半夜起床撿到大漏」。
《經濟通通訊社2日專訊》

