  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
香港周圍遊
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 15:17

【ＡＩ】字節PICO預告發布OS 6操作系統，年內推全新XR產品Project Swan

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 字節PICO將發布OS 6操作系統及Project Swan XR產品
▷ OS 6支持多任務協作與多種交互方式
▷ Project Swan搭載MicroOLED屏及自研雙芯片架構

　　據《IT之家》報道，字節跳動PICO-XR今日正式預告下一代空間操作系統PICO OS 6，並宣布將在今年推出全新XR旗艦產品Project Swan（內部代號）。

　　據PICO方面介紹，此次PICO OS 6並非一個常規版本更新，而是對空間操作系統的底層重構。針對XR行業長期存在的生產力效率與沉浸式體驗相互割裂的痛點，新系統實現了空間多任務的升級，用戶可在協作處理複雜3D模型的同時，保持瀏覽器等2D應用活躍，並將內容無縫懸浮於實體桌面之上，同時還支持眼手、手勢、手柄、鍵鼠等多種交互方式。

　　至於全新旗艦XR產品Project Swan，將搭載新一代MicroOLED顯示屏（像素密度接近　4000PPI，約為智能手機的9倍），光學方案能實現平均40PPD，中心最優區域超45PPD。

　　PICO還自研了一塊混合現實芯片，集成多種計算單元，通過芯片級感知與成像引擎，可對多個傳感器的數據進行低延遲的解析與融合。PICO表示，其實現了超高畫質、精準定位、穩定眼動手動追蹤，並且整個系統的端到端延遲只有12毫秒。

　　Project Swan採用獨特雙芯片架構，通過自研芯片與旗艦芯片協同工作，CPU與GPU的性能較上一代提升一倍以上，號稱「進一步打破XR設備性能瓶頸」。

　　目前PICO官網已開啟「PICO全球先鋒體驗計劃」，招募全球XR用戶參與Project Swan和PICO OS 6的封閉測試。
《經濟通通訊社2日專訊》

【馬年行大運】即睇馬年開運指南，多位師傅教你趨吉避凶方法！► 立即收睇

下一篇新聞︰02/03/2026 15:06  《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４７％，兩市成交破３萬億元，三桶…

其他
More

02/03/2026 15:06  《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數平收，深證Ｂ收升０﹒７％

02/03/2026 15:04  【中東戰火】摩通：霍爾木茲海峽若關閉逾25日，中東石油商將被迫停產

02/03/2026 14:57  《Ａ股異動》中國石化Ａ漲停，現報７﹒１１元人幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 一周定存合集，星展6厘高息港元定存尾班車，恒生...

01/03/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰｜美貿易代表格里爾：對華關稅鎖定35％至50％區間不變

26/02/2026 09:40

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區