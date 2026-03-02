  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 15:46

【中東戰火】中國外交部：一名中國公民德黑蘭遇難，逾3000公民撤離伊朗

　　美以伊戰事持續，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，日前在伊朗首都德黑蘭的一名中國公民在軍事衝突中受到波及，不幸遇難。中方對遇難同胞表示哀悼，對遇難者家屬表示慰問。外交部已經指導駐伊朗使館為涉事人員及家屬提供協助。

　　毛寧又指，截至北京時間3月2日，已經有3000餘名中國公民自伊朗撤離，中國駐伊朗周邊國家的使領館已經派出工作組接應，為自伊朗撤離的中國公民提供協助。考慮到伊朗當前嚴峻的安全形勢，中方再次鄭重提醒，在伊朗的中國公民加強自身防範，盡快安全撤離。如需協助，請聯繫中國駐伊朗使領館。

　　毛寧並批評，美國和以色列未經聯合國安理會授權，對伊朗發動軍事打擊，違反國際法。中方對戰事外溢波及周邊國家深表關切。中方認為海灣各國的主權安全和領土完整也應得到充分尊重。中方敦促各方停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延。
　　
　　就伊朗最高領袖哈梅內伊被刺殺，毛寧表示，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗的主權安全，中國堅決反對在國際關係中使用武力。

　　毛寧強調，中方願同國際社會共同努力，積極勸和阻戰，推動通過對話談判解決問題，維護中東和世界的和平穩定。
 
《經濟通通訊社2日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

一周部署 | 兩會開幕聚焦十五五規劃，聯儲官員靜默期前談利率...

01/03/2026 13:33

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區