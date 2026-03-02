  • 會員
02/03/2026 18:01

《中國要聞》「香港大藥房」仍活躍於電商平台，內媒質疑「誰在放縱它忽悠消費者」

▷ 冒牌「香港大藥房」於電商平台活躍，使用繁體字LOGO及「始於1841年」標語
▷ 涉事公司2021年註冊，授權商標予內地代工普通商品
▷ 電商平台被指審核漏洞致虛假宣傳泛濫

　　去年曾引起內地和香港極度關注的冒牌「香港大藥房」仍然活躍於電商平台。據《藍鯨新聞》報道，近期各大電商平台和直播間湧現一批打著「香港大藥房」旗號、號稱「始於1841年」、「香港百年老品牌」的網店，店內售賣無濕丸、透骨膏、氣血丸、睡眠香膏等多種產品，有部分產品的鏈接顯示已賣出超1萬單。

　　然而，所謂「香港大藥房」的核心主體是2021年7月註冊的「香港大藥房有限公司」，該公司註冊了「香港大藥房股份有限公司」等商標並授權給其他公司使用，這些獲授權的店舖刻意用繁體字LOGO、「始於1841年」等標語營造「百年港企」氛圍。

　　實際上，真正的「香港大藥房」是屈臣氏集團的前身，1841年於本港創立。電商平台上那些虛構品牌背景、誇大產品功能的冒名「香港大藥房」，所售產品均為內地代工的普通食品和日用品，但卻在主播話術與詳情頁中被包裝成「萬能神藥」，並在包裝角落以小字「不能替代藥品」免責。

　　《新京報》發表評論稱，消費者對「香港大藥房」的信任，源於香港嚴苛的藥劑業監管體系所積累的商業信譽，而不法商家卻利用這份信任收割消費者。這場虛假宣傳的鬧劇能夠大行其道，根源還是商家唯利是圖。「對此，必須追問的是：誰在放縱香港大藥房忽悠消費者？平台審核何以形同虛設，以至於讓所謂的『香港大藥房』遍地開花」。

*新京報：事件折射出對虛假老字號監管短板*

　　《新京報》質疑，電商平台作為交易入口，本應是第一道屏障，如今卻淪為虛假宣傳的溫床，其中的審核漏洞不可不察。「此外，在監管層面，對直播間誇大其詞的帶貨話術及詳情頁的虛假宣傳，也缺乏有效的排查。正是源於平台審核環節的層層失守，讓香港大藥房得以泛濫成災」。此前的香港美誠月餅虛假宣傳事件，也曾引發輿論譁然。這類事件反覆出現，折射出對虛假老字號監管的短板。

　　《新京報》認為，整治此類亂象，平台要負起主體責任，完善入駐審核機制，穿透核查商家資質與商標授權，對虛假宣傳內容建立有效的排查機制，及時回應消費者投訴。同時，監管部門也應加強跨地域協同監管，嚴查商標授權中的違法違規行為，提高處罰成本，讓不法商家付出應有代價。
《經濟通通訊社2日專訊》

