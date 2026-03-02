《中國要聞》鄭柵潔主持民企座談會，籲堅定發展信心、積極應對困難挑戰

國家發改委網站發文稱，國家發改委主任鄭柵潔今日主持召開民營企業座談會，聽取關於擴內需穩投資、實現「十五五」經濟發展開好局起好步的意見建議。來自自動化設備、現代種業、船舶製造、人工智能等領域的企業負責人參加座談會。



會上，企業負責人均表示將積極順應形勢變化，加大投資力度，加快技術創新，不斷提高產品和服務質量。同時，建議從國家層面進一步優化實施「兩重」項目和「兩新」政策、支持民營企業承擔國家重大技術攻關任務、加大融資支持力度、規範市場競爭秩序、加強新興領域產教融合和人才培養。



鄭柵潔逐一回應企業關切和訴求。他表示，宏觀政策要讓微觀主體有所得有所獲，企業所提意見建議對科學制定政策規劃很有幫助；對企業困難問題，將認真對待並全力協調解決。中國具有突出的制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢和豐富人才資源優勢，為企業發展提供了有利條件和廣闊空間，希望廣大民營企業進一步堅定發展信心，主動把握發展機遇，積極應對困難挑戰，更好融入國家發展戰略。國家發改委將持續深化與民營企業的常態化溝通交流，充分發揮統籌協調作用，加力解決企業反映的問題訴求，扎實推動各項政策舉措落地落實，不斷促進民營經濟健康發展、高質量發展。

《經濟通通訊社2日專訊》