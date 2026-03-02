  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

02/03/2026 17:32

《中國要聞》鄭柵潔主持民企座談會，籲堅定發展信心、積極應對困難挑戰

　　國家發改委網站發文稱，國家發改委主任鄭柵潔今日主持召開民營企業座談會，聽取關於擴內需穩投資、實現「十五五」經濟發展開好局起好步的意見建議。來自自動化設備、現代種業、船舶製造、人工智能等領域的企業負責人參加座談會。

　　會上，企業負責人均表示將積極順應形勢變化，加大投資力度，加快技術創新，不斷提高產品和服務質量。同時，建議從國家層面進一步優化實施「兩重」項目和「兩新」政策、支持民營企業承擔國家重大技術攻關任務、加大融資支持力度、規範市場競爭秩序、加強新興領域產教融合和人才培養。

　　鄭柵潔逐一回應企業關切和訴求。他表示，宏觀政策要讓微觀主體有所得有所獲，企業所提意見建議對科學制定政策規劃很有幫助；對企業困難問題，將認真對待並全力協調解決。中國具有突出的制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢和豐富人才資源優勢，為企業發展提供了有利條件和廣闊空間，希望廣大民營企業進一步堅定發展信心，主動把握發展機遇，積極應對困難挑戰，更好融入國家發展戰略。國家發改委將持續深化與民營企業的常態化溝通交流，充分發揮統籌協調作用，加力解決企業反映的問題訴求，扎實推動各項政策舉措落地落實，不斷促進民營經濟健康發展、高質量發展。
《經濟通通訊社2日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

上一篇新聞︰02/03/2026 17:39  《滬╱深股通》天孚通信（３００３９４）為深股通十大成交活躍…

其他
More

02/03/2026 18:04  《神州金融》多家銀行發布貴金屬市場風險防範提示，建議投資者…

02/03/2026 18:04  《中國要聞》上期所、上期能源：中東局勢複雜多變，市場波動較…

02/03/2026 18:01  《中國要聞》「香港大藥房」仍活躍於電商平台，內媒質疑「誰在…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區