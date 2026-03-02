  • 會員
AH股新聞

02/03/2026 17:08

【反內捲】報告：外賣大戰致八成餐飲店淨利下滑，四成換更便宜供應商

▷ 外賣補貼致80%餐飲商戶淨利下滑
▷ 40%商戶更換低價供應商
▷ 65%堂食營業額同比下降

　　立信德豪諮詢最新發布的研究報告顯示，持續一年的外賣補貼大戰，正引發餐飲行業「通縮」，使餐飲商戶普遍承受營收與利潤的雙重壓力。此次調研範圍包括全國31個省級行政區的餐飲商家，共回收有效問卷2298份，當中超90%同時經營堂食與外賣，80%入駐多個線上外賣平台。結果顯示，外賣大戰以來，74%的商戶客單價下降，65%商戶堂食規模受到衝擊，80%商戶利潤承壓。

　　數據顯示，外賣大戰以來，近七成商戶門店營業額較2024年下降，其中降幅超過20%的佔48%；八成商戶淨利潤出現收窄。在淨利潤下降超過30%的商戶中，堂食型商戶（堂食佔比超過80%）佔比達53%，遠高於其在樣本中的整體佔比(23%)。

　　同時，74%的商戶客單價下降，其中降幅超過10%的佔53%，僅5%實現上漲。這一結果與此前的消費者端調研結論相符--低價消費習慣一旦形成，價格回升將變得異常困難。客單價是影響商戶利潤的核心因素，超過七成商戶將利潤下滑歸因於客單價下降，此外，原材料上漲、客流減少、人工與房租成本等也產生影響。

　　此外，數據顯示，65%的商戶堂食營業額同比下降，其中近半數降幅超過20%。補貼大戰的背後，是原有以堂食為核心的價格體系正被快速重構。面對經營壓力，受訪商戶主動調整成本結構：39%的商戶開始更換原材料價格更低廉的供應商，30%強化與供應商的議價博弈，20%選擇增加低成本菜品佔比。

　　數據並顯示，84%的商戶呼籲停止低價內捲，回歸理性競爭。報告結論指，低價循環之下，沒有真正的贏家。補貼大戰雖然帶來了短期訂單量的增長，但也將餐飲行業拖入低價競爭的惡性循環：商戶利潤空間被壓縮，堂食生態首當其衝，價格壓力正沿產業鏈向上游供應鏈傳導。當競爭長期停留在價格層面，最終被削弱的將是整個餐飲行業的可持續發展能力。
《經濟通通訊社2日專訊》

