內媒：龍湖1.72億元兌付兩隻公司債本息

據《財聯社》引述獨立信源報道，龍湖(00960)於今日完成三筆資金的劃款，合計金額1.72億元(人民幣．下同)，用於兌付即將到期的「16龍湖04」剩餘本金、利息，以及「20龍湖04」本期利息。



其中，「16龍湖04」發行總額為15億元，到期日為2026年3月4日，截至本次兌付前，其剩餘本金為1.47億元，利息為646.8萬元。

《經濟通通訊社2日專訊》