02/03/2026 16:17

【中東戰火】中國外交部：中方沒有提前得知美國此次軍事行動

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中國外交部稱未提前獲知美國軍事行動通報
▷ 中方否認與伊朗達成超音速導彈採購協議
▷ 中方敦促各方停止軍事行動維護霍爾木茲海峽穩定

　　美以伊戰火持續。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上，回應了多條關於中東戰火的提問。其中，關於美以此次聯合襲擊伊朗，中方是否提前或在行動期間與美方進行了接觸？毛寧稱，「我可以告訴你的是，關於美國的軍事行動，中方沒有提前得到通報」。

　　毛寧並就「如果伊朗提出請求，中俄是否考慮向伊朗提供軍事支持？中俄外長通話中是否討論了這種可能性？」指出，中俄外長通電話的情況，中方已經發布了消息，介紹了具體的情況，「我沒有更多信息可以提供」。

*外交部否認中伊接近達成超音速導彈採購協議*

　　對於近期有外媒報道稱，伊朗同中國接近達成CM-302超音速反艦導彈採購協議，相關導彈如果交付，將成為近年來中國向伊朗提供的最先進武器裝備之一，毛寧強調，「有關報道不屬實」，指中國作為負責任大國，一貫履行國際義務，中方反對惡意關聯炒作，希望有關方面多做有助於緩和局勢緊張的事。

　　另外，伊朗伊斯蘭革命衛隊關閉了霍爾木茲海峽，阻止商船通行，而全球五分之一的石油和能源供應，以及中國近一半的石油進口，都會經過該海峽。對於封鎖霍爾木茲海峽會對中國的進口和能源安全產生怎樣的影響，毛寧表示，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動蕩對全球經濟發展造成更大的影響。
《經濟通通訊社2日專訊》

