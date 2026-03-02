天齊鋰業(09696)獨董向川按規定辭任，產生新獨董起生效

天齊鋰業(09696)(深:002466)公布，獨立非執行董事向川辭去第六屆董事會獨立非執行董事、審計與風險委員會成員、戰略與投資委員會主席、薪酬與考核委員會主席職務，而在選舉產生新任獨立非執行董事前，向川將繼續履行獨立非執行董事等職責。



該集團指，向川因連續擔任獨立非執行董事即將滿6年，故根據規定辭任，他已確認與董事會並無意見分歧，亦無有關辭任其他事宜須提請股東垂注。

《經濟通通訊社2日專訊》