《滬／深股通》天孚通信(300394)為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(27日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2743.91
|貴州茅台
|(600519)
|2196.56
|工業富聯
|(601138)
|1889.34
|紫金礦業
|(601899)
|1782.38
|北方稀土
|(600111)
|1673.02
|海光信息
|(688041)
|1586.90
|亨通光電
|(600487)
|1536.53
|中天科技
|(600522)
|1313.49
|洛陽鉬業
|(603993)
|1310.36
|兆易創新
|(603986)
|1265.06
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|天孚通信
|(300394)
|4960.17
|寧德時代
|(300750)
|4708.96
|中際旭創
|(300308)
|2732.15
|新易盛
|(300502)
|2370.04
|世紀華通
|(002602)
|2192.74
|陽光電源
|(300274)
|1600.31
|勝宏科技
|(300476)
|1559.92
|北方華創
|(002371)
|1452.98
|滬電股份
|(002463)
|1440.41
|濰柴動力
|(000338)
|1418.50
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社2日專訊》
