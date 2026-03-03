《駐京專電》金監總局等四部門出台科技保險新政，20項舉措護航科創

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 新政覆蓋科技創新全鏈條，聚焦重大科技任務與中小企業
▷ 保險資金將投向人工智能、集成電路等前沿科技領域
科技部、金監總局、工信部、國家知識產權局聯合發布意見，提出20項政策舉措護航科創。包括：加快構建同科技創新相適應的科技保險體制機制，建立涵蓋科技創新全鏈條、全周期的保險產品和服務體系，加大對國家重大科技任務和科技型中小企業的支持力度，從加強國家重大科技任務、科技型中小企業、重點領域的保險保障以及科技保險產品服務、保險資金投資、保障監督等6個方面。
*建立全國科技保險重大技術攻關協調推進機制*
《關於加快推動科技保險高質量發展 有力支撐高水平科技自立自強的若干意見》。《科技保險意見》圍繞「保障誰、保什麼、怎麼保」，從五個方面聚焦發力。聚焦國家重大科技任務，建立全國科技保險重大技術攻關協調推進機制，加強對國家戰略科技力量和北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心等重點區域的保險服務。
*聚焦科技型中小企，推廣便捷科技保險產品*
聚焦科技型中小企業，推廣便捷便利的科技保險產品，擴大科技保險覆蓋面，為科技成果先使用後付費等場景模式提供靈活保險方案。聚焦科技創新重點領域和關鍵環節，在服務企業全生命周期、科技型企業「走出去」、科技人才、知識產權、網絡安全等重點領域和科技研發、成果轉化、產業化推廣等關鍵環節，實現科技保險攻堅破局、擴面提質。
*圍繞人工智能、腦機接口等優化保險產品開發*
聚焦科技保險產品服務創新，圍繞人工智能、集成電路、量子科技、腦機接口等前沿布局，優化保險產品開發、承保理賠服務、專業化經營和發展生態。聚焦保險資金投向科技創新領域，發揮耐心資本優勢，支持國家重大科技項目和創業投資，加強對新興產業和未來產業的投資布局。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明3日北京專電》
