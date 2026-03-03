  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 09:02

【兩會在即】「十五五」開局，官媒前瞻全國兩會五大看點

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 全國兩會4日啟幕，官媒前瞻五大看點
▷ 看點含經濟目標、宏觀政策、內需、新質生產力、重點改革
▷ 多地GDP增長目標設5%左右，CPI預期2%

　　全國兩會4日啟幕。據《上海證券報》報道，今年是「十五五」開局之年，著眼關鍵之年，謀劃關鍵之策，前瞻全國兩會五大看點。看點一：經濟社會發展目標怎麼定；看點二：宏觀政策如何更加積極有為；看點三：擴大內需有哪些抓手；看點四：發展新質生產力著力點在哪；看點五：重點領域改革如何推進。

　　看點一：經濟社會發展目標怎麼定。經濟社會發展主要目標是每年全國兩會各方關注的焦點，尤其是GDP、CPI、就業等目標。今年增長目標如何定？從各地政府工作報告的部署看，多地將今年地區生產總值增長目標設定在5%左右。

　　對於物價目標，多數研究機構預計今年CPI目標仍將錨定2%中樞不變。市場普遍認為，今年價格會溫和上漲，企業盈利有望改善。

　　看點二：宏觀政策如何更加積極有為。去年底召開的中央經濟工作會議對今年的宏觀政策定下了基調－－更加積極有為，在政策取向上強調「堅持穩中求進、提質增效」，預計這也將成為今年全國兩會的重要議題之一。

　　看點三：擴大內需有哪些抓手。中央經濟工作會議將「堅持內需主導，建設強大國內市場」列為今年經濟工作首要任務，預計這也將成為全國兩會各方關注的焦點。受訪專家表示，今年擴內需政策將持續發力。

　　看點四：發展新質生產力著力點在哪。發展新質生產力、推動科技創新和產業創新深度融合，也將是今年全國兩會代表委員關注的重要話題。發展新質生產力，方向是產業升級。戰略性新興產業、未來產業等領域，可能會推出更多支持政策。

　　看點五：重點領域改革如何推進。加快全國統一大市場建設，促進民營經濟發展，統籌推進財稅體制改革，持續深化資本市場投融資綜合改革……諸多重點領域改革任務如何推進，將成為今年全國兩會上的熱點。
《經濟通通訊社3日專訊》

