【兩會在即】「十五五」開局，官媒前瞻全國兩會五大看點

全國兩會4日啟幕。據《上海證券報》報道，今年是「十五五」開局之年，著眼關鍵之年，謀劃關鍵之策，前瞻全國兩會五大看點。看點一：經濟社會發展目標怎麼定；看點二：宏觀政策如何更加積極有為；看點三：擴大內需有哪些抓手；看點四：發展新質生產力著力點在哪；看點五：重點領域改革如何推進。



看點一：經濟社會發展目標怎麼定。經濟社會發展主要目標是每年全國兩會各方關注的焦點，尤其是GDP、CPI、就業等目標。今年增長目標如何定？從各地政府工作報告的部署看，多地將今年地區生產總值增長目標設定在5%左右。



對於物價目標，多數研究機構預計今年CPI目標仍將錨定2%中樞不變。市場普遍認為，今年價格會溫和上漲，企業盈利有望改善。



看點二：宏觀政策如何更加積極有為。去年底召開的中央經濟工作會議對今年的宏觀政策定下了基調－－更加積極有為，在政策取向上強調「堅持穩中求進、提質增效」，預計這也將成為今年全國兩會的重要議題之一。



看點三：擴大內需有哪些抓手。中央經濟工作會議將「堅持內需主導，建設強大國內市場」列為今年經濟工作首要任務，預計這也將成為全國兩會各方關注的焦點。受訪專家表示，今年擴內需政策將持續發力。



看點四：發展新質生產力著力點在哪。發展新質生產力、推動科技創新和產業創新深度融合，也將是今年全國兩會代表委員關注的重要話題。發展新質生產力，方向是產業升級。戰略性新興產業、未來產業等領域，可能會推出更多支持政策。



看點五：重點領域改革如何推進。加快全國統一大市場建設，促進民營經濟發展，統籌推進財稅體制改革，持續深化資本市場投融資綜合改革……諸多重點領域改革任務如何推進，將成為今年全國兩會上的熱點。

《經濟通通訊社3日專訊》