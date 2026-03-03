  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2026 17:39

《滬／深股通》天孚通信(300394)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，今日「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3118.39
工業富聯(601138)2656.49
中國平安(601318)2334.49
兆易創新(603986)1998.94
烽火通信(600498)1818.25
貴州茅台(600519)1783.88
瀾起科技(688008)1612.09
寒武紀(688256)1605.40
招商銀行(600036)1529.67
北方稀土(600111)1488.74

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
天孚通信(300394)4576.35
寧德時代(300750)4454.08
中際旭創(300308)4408.10
新易盛(300502)4063.48
陽光電源(300274)2632.31
華工科技(000988)1891.15
東山精密(002384)1847.94
滬電股份(002463)1743.29
比亞迪(002594)1725.61
立訊精密(002475)1564.29

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社3日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰03/03/2026 17:43  【中東戰火】上合組織秘書長會見伊朗駐華大使：必須確保伊朗國家主權、安全和領土完整

其他
More

03/03/2026 17:58  抖音：今年已清理約４０萬條涉未成年人違規內容，逾千帳號被禁…

03/03/2026 17:56  中國銀行（０３９８８）：同意聘任黃學玲為該行副行長

03/03/2026 17:51  【人行操作】人行2月未開展PSL、SLF操作，國債淨買入500億環比減半

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區