《神州頭條》報章頭版摘要：加快保險產品創新，引導長期資金投向科技

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



人民銀行黨委部署開展樹立和踐行正確政績觀學習教育

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人民銀行2月28日召開黨委擴大會議暨黨建工作領導小組會議，深入學習貫徹習近平總書記關於樹立和踐行正確政績觀學習教育的重要講話和重要指示精神，審議中國人民銀行學習教育實施方案，啟動部署系統學習教育工作。



山東證監局轄區年度直接融資首破四千億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2025年，山東省昂首邁入GDP十萬億俱樂部，成為全國第三個、北方首個跨越這一里程碑的省份。新時代現代化強省建設的壯闊圖景，正在齊魯大地徐徐展開。經濟大省何以「走在前，挑大梁」？這背後是資本市場與實體經濟深度融合的澎湃動能。



多點發力優結構，策加碼擴進口

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

《2026年關稅調整方案》1月1日起實施，935項商品享受進口暫定稅率；商務部等七部門聯合發布修訂版《鼓勵進口服務目錄》，新增醫療與健康服務等重點領域；「出口中國」系列活動啟動，超百場進口促進活動將貫穿全年……近期，一系列擴大進口政策密集落地、多點發力。





《上海證券報》



「十五五」開局謀發展，前瞻全國兩會五大看點

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年全國兩會即將啟幕。今年全國兩會有哪些事關經濟發展的看點值得期待？看點一：經濟社會發展目標怎麼定。看點二：宏觀政策如何更加積極有為。看點三：擴大內需有哪些抓手。看點四：發展新質生產力著力點在哪。看點五：重點領域改革如何推進。



讓資金更精準高效流向「硬科技」，銀行間市場科創債機制迎來全面優化

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中國銀行間市場交易商協會發布通知，對科技創新債券機制進行全面優化。此次優化圍繞主體認定、資金用途、債券期限、民企包容性及配套機制五大維度推出具體措施，讓資金更精準、更高效地流向硬科技領域。



江山壯闊萬象新--習近平總書記引領中國式現代化新征程

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年3月5日開幕的十四屆全國人大四次會議上，按照「十五五」規劃《建議》編制的國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案將提請大會審查，黨的主張通過法定程序轉化為國家意志，成為團結帶領億萬人民全面建設社會主義現代化國家新的一程上的行動綱領。





《證券時報》



加快保險產品服務創新，引導長期資金投向科技領域

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

科技部、金監總局、工信部、國家知識產權局聯合發布了《關於加快推動科技保險高質量發展，有力支撐高水平科技自立自強的若干意見》，圍繞「保障誰、保甚麼、怎麼保」提出20項政策舉措，加快構建同科技創新相適應的科技保險體制機制。



科創板公司去年淨利潤預計同比增長近三成

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

數據顯示，科創板公司預計2025年實現營業收入15917億元，同比增長10.3%，其中，超七成公司實現營收增長，74家公司增幅超過50%；科創板公司預計2025年實現淨利潤591億元，同比增長近三成，達28.2%。



錨定高質量發展目標，五方面聚勢發力備受期待

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

春風浩蕩，萬物競發。2026年，是「十五五」開局之年。值此歷史節點，即將召開的全國兩會，將系統擘畫未來五年發展藍圖，明確年度經濟社會發展的主要預期目標和宏觀政策取向。