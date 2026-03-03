《鍾之日記》兩會前夕A股跌，恒指亦失兩萬六

3月3日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全國兩會明日揭幕，全國政協十四屆四次會議新聞發言人劉結一在下午的發布會上介紹，全國政協會議將於3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日上午閉幕，會期7天，比去年的會期6天多出一天。討論國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案是主要議程是。



《彭博經濟研究》認為，人大會議即將召開，市場對大規模刺激政策沒有太多期待，但會議可能會做出一些低調但影響深遠的調整--最顯著的可能是弱化5%的經濟增長目標。預計可能會設定4.5%-5.0%的目標區間，也有可能維持5%的目標但在承諾方面使用更溫和措辭。至於2026年預算的規模和結構會與2025年相似，廣義赤字率可能仍會設定在8%。



*中東戰火陰霾，A股恒指震盪下調*



中東戰火陰霾下，隔晚美股先跌後穩，港股昨跌570點後今早反彈，高開逾百點。石油輸出通道受干擾，石油股及航運股續造好，惟大市未幾便向下尋底，跌穿兩萬六關口，恒指全日跌291點或1.1%，收報25768，主板成交逾3705億元。



兩會前夕，A股市場震盪下行。滬深指數今早集體高開後，不到半小時即急轉勢全面走低，滬綜指升至4197點階段新高後急插，在銀行、保險等金融股傾巢而出護盤下，滬指盤中一度翻紅，半日震盪微跌0.07%，午後跌幅擴大，滬綜指最終收跌1.43%報4122.68點，創一個月最大單日跌幅；深成指亦挫3.07%，創業板指跌2.57%，科創50大跌5.21%。成交維持高位，兩市全天交易額31295億元（人民幣．下同），連續兩日突破3萬億，較上日增1088億元或3.6%。有券商表示，兩會前市場有維穩的跡象，但中東的戰爭環境還是帶來比較大的不確定性。





*霍爾木茲海峽關閉運費破頂，航運股齊升*



中東戰火未有平息跡象，伊朗宣布正式關閉霍爾木茲海峽，該海峽承擔全球約五分之一石油運輸，由於航運遇阻，中東至中國原油運費升至新高，推動一眾航運股連日造好，中遠海能(01138)收升%，東方海外國際(00316)揚%，中遠海控(01919)升逾3%，中遠海發(02866)漲%。



伊朗媒體報道稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊一名高級官員周一（2日）表示，霍爾木茲海峽已關閉，伊朗將向任何試圖通行的船隻開火。這是伊朗自2月28日告知船隻將關閉這一通道以來最明確的警告，此舉隨即推動原油及航運價格大幅上漲。



倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示，隨著美伊衝突升級，導致霍爾木茲海峽上的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的超級油輪租船成本飆升至歷史新高。該行業基準航線的日費率已攀升至424000美元，有關費率適用於可裝載200萬桶原油的最大型油輪。從美國墨西哥灣沿岸至中國的油輪整航次租船成本也創下高於2100萬美元的紀錄。



Fearnley's Shipbrokers UK駐倫敦董事Halvor Ellefsen表示，儘管部分小型油輪暫時以高費率獲得租賃，但主導中東出口的超大型原油運輸船租船活動已出現停滯。在目前的價格水準下，市場幾乎找不到願意成交的買方或賣方，相關報價多半只是船舶經紀商對行情的推估，而非實際成交行情。



《彭博》報道稱，由於數十艘滿載原油的油輪仍滯留在波斯灣，中國、日本等一些大型煉油企業有可能將開工率降低20%至30%。



今日下午，中國外交部發言人毛寧對此表示，能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響。



*MiniMax去年收入增1.6倍，獲大小摩唱好股價升超9%*



稀宇科技(MiniMax)(00100)公布上市後首份年度業績，截至2025年12月31日止全年收入7903.8萬美元，按年增近1.6倍，其中超過70%的收入來自國際市場。不過，公司仍淨虧損18.7億美元，經調整淨虧損同比擴大2.7%至2.5億美元。稀宇科技今日一度飆兩成，最終收升9.1%，報821元。



報告期內，AI原生產品收入達5307.5萬美元，按年升1.43倍，主要得益於用戶參與度提升、用戶對產品付費意願增強，以及海螺AI等產品的持續推廣及商業化。開放平台及其他基於AI的企業服務的收入為2596.3萬美元，增加1.98倍，主要是由於付費客戶數量顯著增加。



MiniMax創始人及CEO閆俊傑在業績會上表示，公司年度經常性收入(ARR)在2026年2月已突破1.5億美元，他強調公司正由單純的大模型公司過渡至「AI時代的平台公司」。另外，M3系列模型預計將在2026年上半年推出。



摩根大通發表報告稱，MiniMax在2025年第四季度錄得強勁的業績，其營收超出該行預期32%。公司披露2026年迄今為止的token需求增長迅速；這種強勁的應用程式編程接口(API)需求勢頭預示著2026年營收增長有望超過一倍。該行對MiniMax目標價1018元，評級「中性」。



摩根士丹利則將MiniMax目標價上調至990元，並維持「增持」評級。大摩引述稀宇科技MiniMax管理層說法稱，預計2026年主要驅動因素包括編程設計、辦公室自動化和多模態生成。營收方面，開放平台及生成式媒體將主導增長並貢獻主要收益。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。