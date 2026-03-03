《Ａ股焦點》北京銀行微跌，回應積存金現1.6元烏龍報價：屬業務端問題

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

北京銀行(滬:601169)積存金買入價昨日驚現1.6元（人民幣．下同）/克報價，而實時賣出價仍為1173.40元/克，價差超過700倍，引發部分投資者套利交易。隨後銀行緊急暫停業務、單方面撤銷訂單並扣劃相關投資者帳戶資金，引發市場廣泛關注。



據《經濟觀察報》報道，有投資者花費160元買入100克積存金，隨後將購入的100克及此前持有的10克積存金一併賣出，成交金額達129074元。因儲蓄卡當日轉出限額，該投資者將部分資金轉出後，卡內剩餘40001元，然而這筆剩餘資金卻在當日下午被全部扣劃，扣劃類型為「支出」，對方帳戶為「待劃轉積存金業務款項」，對方機構為北京銀行資金運營中心。



一位北京地區律所的律師分析稱，該扣劃行為不合法，銀行通過系統讓個人交易，若系統有問題，應該通過正常渠道追究，而非直接扣劃他人財產，涉嫌侵害公民個人財產，個人可以進行起訴或報案。



*銀行經營料不受影響，暫未接到監管通知*



針對此次烏龍事件及投資者反映的資金被扣劃、訂單撤銷等問題，《21世紀經濟報道》記者今日以投資者身份致電北京銀行，接線工作人員回應稱，此次積存金異常屬於業務端問題，對銀行經營應該沒有影響，目前尚未接到監管通知，若有監管通知會第一時間對外公告，且不存在應披露而未披露的重大信息。



報道又指，今日查詢北京銀行APP發現，積存金業務已如期恢復。截至今早11時17分，該行APP顯示積存金實時買入價為1191.95元/克，實時賣出價為1188.5元/克，漲跌幅為-0.8%，報價已回歸市場正常水平。



北京銀行股價現跌0.18%，報5.42元。

