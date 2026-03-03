《Ａ股焦點》國內稀土價格下滑，北方稀土近跌停

稀土永磁概念持續下挫，盛和資源(滬:600392)及中稀有色(滬:600259)跌停，北方稀土(滬:600111)逼近跌停，中國稀土(深:000831)挫約8.7%，中礦資源(深:002738)跌8.5%。



消息面上，3月2日國內輕稀土市場價格走勢下滑，金屬鐠釹價格下滑1.5萬元（人民幣．下同）/噸至107.5萬元/噸，鐠釹氧化物價格下滑1.5萬元/噸至86.5萬元/噸。

《經濟通通訊社3日專訊》