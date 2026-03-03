  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2026 08:45

《Ａ股業績》科創板公司去年料實現淨利591億元，同比增近三成

　　據《上海證券報》報道，截至3月2日，科創板全體公司均以業績快報或預告形式完成2025年業績情況的披露，預計將實現營業收入1.59萬億元（人民幣．下同），同比增長10.3%；淨利潤591億元，同比增長28.2%。其中，超七成公司預計實現營收增長，其中74家公司增幅超過50%。

　　其中，集成電路芯片產業受人工智能等新興應用需求拉動，延續較高景氣度。128家公司披露業績情況，受益於人工智能等新興應用場景拓展，預計總共實現營收3651億元、淨利潤279億元，分別同比增長25%、83%。

　　另外，創新藥行業BD交易頻出、出海提速，商業化進程顯著加快，推動製藥類公司業績回升。創新藥企業合計實現淨利潤15.74億元，較去年同期虧損65.5億元增加81.24億元，同比扭虧為盈。

　　報道指出，作為科創板「1+6」改革的重要舉措，科創成長層已納入39家企業，其中超九成集聚於新一代信息技術和生物醫藥兩大「硬科技」核心賽道。此外，23家第五套標準上市的生物醫藥企業預計實現營業收入198.08億元，同比增長34.9%，18家公司營收超過1億元，其中5家公司營收超過10億元，商業化進程明顯提速。
《經濟通通訊社3日專訊》

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

說說心理話

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區