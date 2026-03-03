《Ａ股業績》科創板公司去年料實現淨利591億元，同比增近三成

據《上海證券報》報道，截至3月2日，科創板全體公司均以業績快報或預告形式完成2025年業績情況的披露，預計將實現營業收入1.59萬億元（人民幣．下同），同比增長10.3%；淨利潤591億元，同比增長28.2%。其中，超七成公司預計實現營收增長，其中74家公司增幅超過50%。



其中，集成電路芯片產業受人工智能等新興應用需求拉動，延續較高景氣度。128家公司披露業績情況，受益於人工智能等新興應用場景拓展，預計總共實現營收3651億元、淨利潤279億元，分別同比增長25%、83%。



另外，創新藥行業BD交易頻出、出海提速，商業化進程顯著加快，推動製藥類公司業績回升。創新藥企業合計實現淨利潤15.74億元，較去年同期虧損65.5億元增加81.24億元，同比扭虧為盈。



報道指出，作為科創板「1+6」改革的重要舉措，科創成長層已納入39家企業，其中超九成集聚於新一代信息技術和生物醫藥兩大「硬科技」核心賽道。此外，23家第五套標準上市的生物醫藥企業預計實現營業收入198.08億元，同比增長34.9%，18家公司營收超過1億元，其中5家公司營收超過10億元，商業化進程明顯提速。

《經濟通通訊社3日專訊》