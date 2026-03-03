  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2026 10:29

【ＡＩ】美團旗下光年之外首款AI瀏覽器Tabbit AI進入公測

　　3月2日，美團旗下光年之外(GN06)團隊宣布，其全新產品Tabbit AI瀏覽器進入公測。該產品支持macOS與Windows雙平台，目前採取免費且無需邀請碼的開放策略。

　　據介紹，Tabbit是一款專為上班族、在校學生及內容創作者等人群打造的AI原生瀏覽器，可以自動打開網頁、提取信息、填寫表單、跨平台整合數據，並交付結果。與傳統瀏覽器需要用戶完成每一步點擊不同，Tabbit的核心突破在於通過智能代理、妙招、腳本等自動化執行能力，在瀏覽器上實現「人機並行」協作。

　　以智能代理為例，用戶只需用自然語言描述需求，Tabbit的智能代理功能即可根據指令自動執行複雜操作。無論是跨越多個業務平台抓取數據生成分析報表、在多個SaaS系統間自動流轉填寫表單，還是進行全網深度檢索並生成結構化調研報告，Tabbit都能自動完成。任務執行過程全程可視化，且在獨立標籤組中運行，不干擾用戶的日常瀏覽。

　　據悉，光年之外是美團在2023年6月29日收購的AI領域創業公司，由美團聯合創始人王慧文在2023年2月創立。
《經濟通通訊社3日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 富融銀行推兩周港元定存高達25厘，PAOban...

02/03/2026 16:11

貨幣攻略

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

說說心理話

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區