【中東戰火】王毅與阿曼外交大臣、法國外長通話，冀各方努力促和

中國外長王毅2日與阿曼外交大臣巴德爾通電話。王毅表示，阿曼為推動伊美談判積極斡旋，為維護區域和平付出大量努力，中方表示讚賞。在伊美談判取得進展背景下，美國和以色列蓄意挑起對伊朗戰爭，明顯違反聯合國憲章宗旨和原則。當務之急是立即停止軍事行動，防止戰火進一步外溢，避免局勢滑向無可挽回的地步。



中方敦促各方為此作出共同努力，支持阿曼不改初衷，繼續進行促和工作。中國也願發揮建設性作用，包括在聯合國安理會平台主持公道，爭取和平，制止戰爭。他指出，戰爭外溢不符合海灣各國的根本和長遠利益。希望海灣國家加強獨立自主、反對外來干涉、發展睦鄰友好、增進團結協作，把前途命運真正掌握在自己手中。



王毅並與法國外長巴羅通電話。王毅重申中方原則立場，強調國際社會對任何違反國際法的行為，都應予以抵制，不能搞雙重標準，大國不能憑藉軍事優勢任意攻擊他國，世界不能退回到叢林法則，伊朗核問題最終還是要回到政治外交解決軌道。



他希望法方秉持客觀公正立場，維持冷靜理性態度，同中方一道推動局勢朝緩和方向發展，共同捍衛國際關係基本準則。

《經濟通通訊社3日專訊》