03/03/2026 10:18

【中東戰火】花旗：中國PPI轉正料提前，人幣升值壓力緩，中國資產受益

▷ 花旗指中東戰火或令中國PPI轉正早於預期
▷ 美元反彈或緩解人民幣升值壓力
▷ 中東局勢升級或使中國資產成資本轉移受益者

　　隨著中東戰火延燒，投行花旗認為，對中國的主要經濟影響體現在油價層面，有可能會使得中國工業生產者出廠價格指數(PPI)同比轉正時間，早於此前預期；此外美元若反彈，有望使中國央行在緩解人民幣升值壓力方面獲得暫時喘息空間。

　　花旗周一（2日）發布報告並稱，不斷演變的地緣政治局勢給美國總統特朗普的訪華帶來新的變量，不過當前環境反而有可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。「鑒於訪問（特朗普訪華）安排在大約四周後，近期事態恐為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高，」報告稱。

　　美國白宮官員日前表示，特朗普將於3月31日至4月2日訪華。而中國方面尚未官方宣布具體時間，中國外交部發言人毛寧昨表示，中美就兩國元首互動保持著溝通。

*PPI轉正時點或早於此前預估的6月份*

　　油價方面，花旗將0-3個月布蘭特油價預期從每桶70美元上調至85美元，分析認為油價每上漲10%，將拉動中國PPI和居民消費價格指數(CPI)分別上升1.15和0.23個百分點，並推斷中國PPI同比轉正時點有望早過此前預估的今年6月份，而CPI受影響程度有限。

　　與此同時，美元的潛在上漲，也會與人民銀行上周將遠期售匯風險準備金率歸零舉措相呼應，為人行應對人民幣升值壓力提供短暫緩衝。

　　該行認為，適度的人民幣升值有助於外部再平衡，但不利於國內再平衡，因此人行對人民幣過快升值保持謹慎態度。

*中東若遭遇升級打擊，中國資產可能受益*

　　此外，花旗還認為，如果中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，資金的避險流動有望提升香港和新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，而中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。

　　美國和以色列上周末對伊朗發動了數十年來最猛烈的打擊，伊朗最高領袖哈梅內伊在襲擊中身亡。中東局勢引發全球連鎖反應，從航運、航空到石油行業均受衝擊，全球面臨能源成本攀升以及海灣地區商業活動受阻的威脅。
