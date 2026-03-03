抖音：今年已清理約40萬條涉未成年人違規內容，逾千帳號被禁言或封禁，8人被捕

抖音發布公告稱，2026年以來，抖音聚焦利用未成年人形象不當牟利、涉未成年人色情低俗、利用AI技術侵害未成年人合法權益等問題開展常態化治理。截至目前，平台已累計清理涉未成年人違規內容約40萬條，對1030個違規帳號採取禁言、封禁等處置措施；主動發現多宗涉嫌隔空猥褻未成年人的違法犯罪線索，第一時間固定證據並上報公安機關，已協助警方成功抓獲8名犯罪嫌疑人。



抖音表示，隨著治理力度不斷加大，部分違規用戶對抗手段日趨隱蔽，違規形式不斷翻新。一些用戶以「個性交友」為幌子，搭訕誘騙未成年人並發送不良信息，涉嫌實施隔空猥褻；部分帳號利用AI技術惡意篡改「奧特曼」、「熊出沒」等經典少兒動畫形象，植入血腥、暴力、低俗元素，炮製危害未成年人身心健康的「兒童邪典」內容；還有帳號使用「加密術語」、「暗語」，宣揚極端節食、濫用藥物等不良亞文化，極易引發未成年人模仿，嚴重危害身心健康。上述行為均違反國家相關法律法規及平台規則，平台已依法依規從嚴處置。

