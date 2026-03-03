蘋果中國官網上線新款iPhone 17e，售4499元人民幣起

蘋果中國官網上線新款iPhone 17e手機，4499元人民幣起售，存儲256GB起步，3月4日晚10:15接受預購。
iPhone 17e搭載與iPhone17全系產品同代的A19芯片。
此外，蘋果推出搭載M4處理器的全新iPad Air，售價起價為599美元，預購亦於3月4日開始。
《經濟通通訊社3日專訊》
IPON