貨幣攻略
AH股新聞

03/03/2026 09:27

《Ａ股行情》滬綜指高開0.16%，傳英偉達H200芯片或限購

　　美國總統特朗普稱對伊朗的軍事攻勢需要打多久就打多久，外圍擾動料持續，全國兩會明日北京啟幕，滬深股市進入兩會護盤期，滬綜指今早高開0.16%，報4189.41點，深成指高開0.23%，創業板指高開0.68%。

　　霍爾木茲海峽航運中斷令中東原油定價陷入混亂，當地往中國的油輪運費飆升至紀錄新高。根據倫敦波羅的海交易所的數據，該行業基準航線的日費率已攀升至42.4萬美元。市場預計供應受阻，A股石油股再度拉升。

　　另外，《彭博》稱美國官員正考慮限制輝達向單一中國公司出口人工智能加速器的數量，措施一旦落實，英偉達重返中國這個關鍵市場將面臨更多障礙。知情人士透露，特朗普政府已探討過將每個中國企業購買H200芯片的上限設在7.5萬枚。他們還表示，AMD MI325芯片進口也要計入客戶限額。目前絕大部分申請集中在幾家中國科技巨頭，若按醞釀中的購買上限計算，這些公司加起來最多也只能拿到幾十萬枚。

　　全國人大會議即將拉開帷幕，彭博經濟學家預計，中國政府將弱化今年經濟成長目標，可能設定一個以5%為上限的目標區間，財政赤字率預計將設定在8%。

　　人行今日進行343億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有5260億元逆回購到期，即今日淨回籠4917億元。
《經濟通通訊社3日專訊》

