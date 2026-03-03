  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 11:36

《Ａ股行情》金融股護盤，滬綜指回穩半日跌0.07%，軍工半導體領跌

　　滬深指數今早集體高開後，不到半小時即急轉勢全面走低，滬綜指升至4197點階段新高後急插，最低見4132點，震幅達1.5%，在銀行、保險等金融股傾巢而出護盤下，滬指盤中一度翻紅，上午最後震盪微跌0.07%，報4179.76點；深成指跌1.05%，創業板指軟0.44%。滬深兩市半日成交額20166億元（人民幣．下同），較上個交易日減少556億或2.7%，兩市3694隻個股下跌。

　　從板塊來看，半導體芯片股跌幅靠前，芯原股份(滬:688521)挫超9%。據《彭博》新報道，美國官員正考慮限制英偉達向中國公司出口人工智能加速器的數量。知情人士透露，特朗普政府討論的每家中企可購買H200芯片的上限定為7.5萬顆，此舉料對該人工智能龍頭企業重返中國市場造成阻礙。

　　油氣股持續逆勢爆發，「三桶油」中國石油(滬:601857)、中國海油(滬:600938)、中國石化(滬:600028)齊漲停。周一（2日），隨著以色列和美國對伊朗發動襲擊，以及德黑蘭的報復行動導致該地區多處油氣設施被迫關閉，關鍵的霍爾木茲海峽航運受阻，油氣價格大幅上漲。中東衝突若長期持續，可能導致油價持續攀升，加劇通脹壓力，進而拖累全球經濟增長，同時推高美國零售汽油價格。
《經濟通通訊社3日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

