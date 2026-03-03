  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 15:05

《Ａ股行情》兩會開幕前夕，滬綜指收挫1.4%，科創50指數大跌5%

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌1.43%，科創50指數跌5.21%
▷ 兩市成交額連續兩日突破3萬億元，達31295億元
▷ 天然氣、石油、航運板塊上漲，國防軍工、半導體下跌

　　全國兩會（全國政協十四屆四次會議和十四屆全國人大四次會議）將於3月4日及3月5日在北京開幕，兩會前夕，A股市場震盪下行。滬綜指收跌1.43%報4122.68點，創一個月最大單日跌幅；深成指亦挫3.07%，創業板指跌2.57%，科創50更大跌5.21%。成交維持高位，兩市全天交易額31295億元（人民幣．下同），連續兩日突破3萬億，較上日增1088億元或3.6%。

　　《彭博經濟研究》認為，人大會議即將召開，市場對大規模刺激政策沒有太多期待，但會議可能會做出一些低調但影響深遠的調整--最顯著的可能是弱化5%的經濟增長目標。彭博預計可能會設定4.5%-5.0%的目標區間，也有可能維持5%的目標但在承諾方面使用更溫和措辭。至於2026年預算的規模和結構會與2025年相似，廣義赤字率可能仍會設定在8%。

　　海外地緣方面，美伊衝突再度升級，全球避險情緒快速升溫，衝突持續時間將成為影響全球資產定價的關鍵變量之一。天然氣、石油及航運板塊逆勢上漲，國際油價及天然氣因供應擾動而大幅上升，A股航運股板塊亦收升2.2%，霍爾木茲海峽上的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的租船成本飆升至歷史新高，每日超過40萬美元。「三桶油」集體漲停，中國石油(滬:601857)創近17年新高。

　　下跌方面，國防軍工股大幅收低，半導體板塊表現疲軟，稀土、有色金屬陷入調整，午後金價走挫。有券商表示，兩會前市場有維穩的跡象，但中東的戰爭環境還是帶來比較大的不確定性。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004655.90-1.54　
上證指數4122.68-1.4314257.90
深證成指14022.39-3.0717037.20
創業板指3209.48-2.57　
科創501388.41-5.21　
B股指數264.66-1.733.05
深證B指1217.47-0.231.28

《經濟通通訊社3日專訊》

【你點睇？】電動車「一換一」告終，政府認為本港電動車市場已逐步成熟，階段性任務已完成，你是否認同？► 立即投票

