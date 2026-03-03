  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 09:51

《Ａ股焦點》埃安i60國民增程210版上市，廣汽A股微升，前兩月海外銷量增86%

　　3月2日，廣汽埃安i60國民增程210馬到成功版正式上市，售價10.28萬元（人民幣．下同）。據悉，該款車型標配廣汽GSD L2輔助駕駛系統，全車擁有5個攝像頭，配合毫米波雷達，支持全速自適應巡航、前方碰撞預警、主動剎車、車道保持輔助等功能；並配備29kWh磷酸鐵鋰電池，CLTC續航210km，搭配50L油箱，綜合續航為1240km。

　　同日，廣汽集團(02238)(滬:601238)發布2026年2月產銷公告。數據顯示，今年1-2月，廣汽集團累計銷量為20.31萬輛，同比增長3%。同時，自主品牌海外累計銷量達2.51萬輛，同比增長86%。

　　2026年以來，廣汽自主品牌及合資品牌銷量均有增長。1-2月，自主品牌累計銷量超8.48萬輛，同比增長43.25%，廣汽埃安、廣汽傳祺累計銷量同比增速分別達48.69%及39.92%。合資品牌方面，廣汽豐田1-2月累計銷量同比增長11.94%，廣汽本田2月銷量環比增長102.3%。

　　廣汽集團A股今日高開，現微升0.13%，報7.97元人民幣；H股跌0.55%。
《經濟通通訊社3日專訊》

