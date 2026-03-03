《中國要聞》GUESS中國所有實體店及網店3月底前關閉

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《北京日報》報道，多名消費者近日收到來自美國時尚品牌GUESS的短信，稱該品牌因經營模式調整，全國所有線上線下店舖將在3月底前關閉。與此同時，GUESS官方旗艦店發布公告稱，該品牌旗艦店將於3月31日前關閉。



根據GUESS官方旗艦店發布的關店公告，關店前已付款訂單將正常發貨、完成售後；未支付訂單將在店舖關閉前統一關閉。店舖關閉後，在法定質保期與三包有效期內的商品，仍可正常辦理售後、退換貨及質量問題處理，品牌將持續提供服務。此外，GUESS官方旗艦店表示，未來將以全新模式深耕中國市場，後續官方渠道將另行公告。



GUESS在1981年於美國洛杉磯創立，產品涵蓋時裝、鞋履、配飾、手袋、香水等，1996年在紐交所上市，2007年進入中國市場並在上海成立全資公司，高峰期內地門店數量曾超過250家，覆蓋全國主要城市。



今年1月，美國Authentic Brands Group（下稱ABG）與GUESS聯合發布聲明指，雙方已完成重組交易，GUESS的核心知識產權將由新成立的合資公司持有，其中，ABG持股比例為51%，GUESS創始人家族等留存股東將保留49%的權益。此外，負責品牌全球運營的實體公司將由現任管理層100%持股，並從紐交所退市，完成私有化。



業內分析人士認為，GUESS關閉中國直營門店，很可能是為下一步授權重組鋪路。

