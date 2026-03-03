  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 10:38

《Ａ股動向》2月A股新開戶數252.3萬戶，同比降11%、環比腰斬

　　上交所統計月報顯示，今年2月A股新開戶數252.3萬戶，同比下降11%，環比下降49%。

　　具體看，今年2月A股新開戶中，個人投資者開戶251.6萬戶，機構開戶0.7萬戶。

　　截至今年2月，A股累計總戶數約4.05億戶。
《經濟通通訊社3日專訊》

