《Ａ股動向》2月A股新開戶數252.3萬戶，同比降11%、環比腰斬

上交所統計月報顯示，今年2月A股新開戶數252.3萬戶，同比下降11%，環比下降49%。



具體看，今年2月A股新開戶中，個人投資者開戶251.6萬戶，機構開戶0.7萬戶。



截至今年2月，A股累計總戶數約4.05億戶。

《經濟通通訊社3日專訊》