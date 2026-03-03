《中國要聞》工信部等六部門：提升光伏組件再生材料使用比例，推動廢舊組件高效提純

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

工信部等六部門發布《關於促進光伏組件綜合利用的指導意見》，目標是到2027年，光伏組件綠色生產水平進一步提高，再生材料使用比例有效提升，組件報廢評價標準和檢驗檢測方法得到完善等，制定一批光伏組件綠色設計和綜合利用方面的技術標準，培育一批廢舊光伏組件綜合利用骨幹企業，光伏組件綜合利用量累計達到25萬噸；到2030年，形成產業鏈上下游協同緊密、產能布局合理、能夠應對大規模退役潮的廢舊光伏組件綜合利用能力。



《指導意見》其中提出，支持光伏玻璃、晶硅材料、接線盒、鋁邊框等光伏組件零部件生產企業與再生資源綜合利用企業加強合作，提升組件零部件中再生塑料、再生硅材料、再生有色金屬、再生玻璃等的使用比例。加快研究制定廢舊光伏組件綜合利用行業規範條件。發揮國家產融合作平台作用，引導金融機構對光伏行業綠色技術改造、廢舊光伏組件綜合利用項目提供信貸融資支持。拓展股權、債權等多元化融資渠道，鼓勵社會資本積極參與廢舊光伏組件綜合利用。



同時，推動光伏組件有價組分高效提純，包括鼓勵提取晶硅電池片金屬柵線的銀材料，探索採用非酸性或弱酸性溶劑進行銀浸提，提升工藝過程環保水平；研究儲備少銀化組件精細提純工藝；鼓勵從焊帶、匯流條中提取銅、鉛、錫等金屬元素，分級分質利用光伏組件中的硅元素，根據多晶硅、鋁硅合金、有機硅生產企業對再生材料的要求，採用濕法、火法等工藝提升硅料純度。

《經濟通通訊社3日專訊》