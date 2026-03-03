【ＡＩ】豆包、千問成全球第二、三大AI應用，千問月活躍用戶數飆552%

據「AI產品榜」微信公眾號今日發布的2026年2月全球AI應用榜顯示，MAU（月活躍用戶數）排名前三的AI應用分別為ChatGPT、豆包和千問。



ChatGPT以9.56億MAU穩穩守全球第一，環比增速2.69%，增速放緩。豆包MAU環比漲87.38%至3.15億，達到ChatGPT的約三分一。在春節斥30億元人民幣「請客」的千問，MAU則從1月的3105萬飆升至2.03億，環比增552%成增速冠軍，並創下AI產品單月增速紀錄。從榜單看，內地AI應用已呈現豆包、千問雙雄並立的格局。



此外，夸克也表現不俗，以1.7億MAU排第四，環比增長18.24%；DeepSeek排第五，MAU為1.32億，環比增幅較小，僅2.26%。第六位Gemini，MAU環比增8.23%至1.15億。騰訊元寶則以1.09億MAU躋身第七，環比增長24.03%。



公開資料顯示，AI產品榜是由李榜主於2024年聯合30多家AI領域頭部媒體發起。本期（第19期，2026年02月）榜單由AI產品榜、36氪、硅星人聯名發布。

《經濟通通訊社3日專訊》