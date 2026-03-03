《中美關係》貝森特與何立峰據報3月中旬會面，為中美領導人峰會做準備

據《彭博》引述知情人士報道，美國和中國貿易談判代表擬於3月中旬會面，表明儘管美國對伊朗發動打擊，但中美兩國領導人計劃中的峰會正在推進。



知情人士表示，美國財政部長貝森特和中國國務院副總理何立峰料將於下周結束時在巴黎舉行會談，討論領導人會晤可能促成的商業協議，而討論內容可能包括中國或購買波音飛機、採購美國大豆的承諾以及台灣問題等。知情人士補充稱，美國最高法院此前推翻芬太尼相關關稅措施，而該關稅的未來走向也可能被列入議程。



報道指，美國財政部未回覆置評請求；中國商務部未立即回覆置評請求。



美國總統特朗普擬於3月31日至4月2日訪問中國並與中國國家主席習近平會晤，這將是自​​2017年特朗普訪華以來，美國總統首次訪華。美國公布的這一日期尚未得到北京方面的證實，北京一般僅在臨近行程的前幾天公布領導人的相關具體安排。



貝森特和何立峰的會晤將是美國最高法院裁決令特朗普全球關稅戰略遭遇打擊之後，中美高層官員首次面對面會晤。根據預計的會晤時間，雙方官員在領導人峰會舉行之前只有大約兩周時間來敲定任何商業交易和特朗普訪問的後勤安排。知情人士透露，貝森特和何立峰的會晤以及更廣泛的經濟會談，將與中美關係的其他地緣政治問題分開進行。

《經濟通通訊社3日專訊》