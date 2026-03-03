  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 15:53

【中東戰火】中國敦促維護霍爾木茲海峽安全，確保能源供應穩定暢通

▷ 中國外交部敦促各方維護霍爾木茲海峽安全，確保能源供應
▷ 卡塔爾能源設施遭伊朗無人機襲擊，液化天然氣生產暫停
▷ 霍爾木茲海峽航運中斷致中國原油運輸成本創歷史新高

　　對於外電指中方正在向伊朗施壓，要求伊朗不要封鎖霍爾木茲海峽，中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，能源安全對世界經濟非常重要，各方都有責任確保能源供應穩定暢通。中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護霍爾木茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響。

　　而對於有分析稱，美國在委內瑞拉和伊朗的行動可能會阻礙石油輸入中國，毛寧強調，中方堅決反對在國際關係中使用武力侵犯別國的主權安全，重申能源安全對世界經濟非常重要，中方將採取必要的措施保障自身能源安全。

　　全球最大天然氣生產商卡塔爾能源旗下兩處能源設施遭伊朗無人機襲擊後，暫停液化天然氣生產，歐洲天然氣期貨大漲21%。與此同時，隨著美以伊衝突升級，霍爾木茲海峽的航運被迫中斷，從中東向中國運輸原油的超級油輪租船成本飆升至歷史新高，每日超過40萬美元。

*傳中國向伊朗施壓，保能源運輸船順利通行霍爾木茲海峽*

　　《彭博》稍早引述中國天然氣行業高層表示，中國政府正在向伊朗官員施壓，要求他們避免採取任何可能擾亂卡塔爾天然氣出口或其他行經霍爾木茲海峽之能源運輸的行動。據聽取官員簡報的一些國企高層透露，中國能源進口商已被告知，北京正在向伊朗高級官員施壓，以確保德黑蘭不會襲擊途經霍爾木茲海峽的石油和LNG運輸船，並容許物資運輸暢通。
　　
　　報道指，作為伊朗絕大多數石油的買家，中國提供伊朗至關重要的經濟生命線。但作為全球最大的能源進口國，中國對波斯灣地區的石油和天然氣供應依賴程度更高，兩者的運輸都需要通過霍爾木茲海峽這條關鍵的海上咽喉。
《經濟通通訊社3日專訊》

