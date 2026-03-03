【中東戰火】官媒：伊朗大部分中國公民已撤離，約200人因工作等原因暫留

據《人民日報》今日下午報道，從中國駐伊朗大使館和伊朗華僑華人聯合會處得知，截至發稿前，大部分在伊朗的中國公民已陸續撤離。考慮到伊朗安全形勢愈發嚴峻複雜，中國駐伊朗大使館和伊朗華人華僑聯合會駐地周邊已多次發生爆炸，伊朗華人華僑聯合會撤離工作臨時小組預計將於3月3日當天完成最後撤離。後續撤離工作將繼續在中國駐伊朗大使館的全面安排下，根據實際情況酌情開展。



伊朗華人華僑聯合會是伊朗目前唯一有中國公民撤離組織能力的當地華人華僑機構。該機構表示，自2月28日美國、以色列和伊朗的軍事衝突爆發以來，已總共安排了5批人撤退，累計400人左右；3月2日撤退了最後兩批、總計210人左右的在伊中國公民。而自去年底伊朗局勢複雜化以來，已累計撤離中國公民超過3000人。該機構並稱，目前在伊朗大不里士、庫姆等地還有約200名中國公民，因工作安排及自身意願，暫不選擇撤離。



該機構提到，絕大多數在伊中國人聚集在德黑蘭及其周邊地區，因此撤退工作以德黑蘭為集合地。撤離人員在德黑蘭集中後，統一乘坐大巴到伊朗北部的阿斯塔拉陸路口岸進入阿塞拜疆，之後中國駐阿塞拜疆使領館和阿塞拜疆當地華僑華人組織會負責後續對接安排工作，絕大多數同胞進入阿塞拜疆後都會選擇乘坐飛機回國。

《經濟通通訊社3日專訊》