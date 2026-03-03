  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 17:13

【提振內房】上海「滬七條」落地後睇樓量大增，部分房企單日成交超億元

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 上海「滬七條」實施後樓市諮詢量、到訪量、成交額上升
▷ 華潤置地等房企單日成交額超億元
▷ 鏈家、太平洋房屋客戶量增3倍

　　上海樓市新政「滬七條」落地後的首個休息日（3月1日），上海新樓、二手樓市場均回暖，諮詢量、到訪量、成交意願都在回升。上海鏈家數據顯示，與1月周末日均相比，鏈家二手房3月1日的線上諮詢量上升48%，新房的線上諮詢量更大漲80%。

　　《第一財經》引述一名上海鏈家員工表示，新政出台後，他所負責新房項目的帶看量提升了200%，「之前每天8-10組帶看，現在每天達到20組以上，周末則能達到40組以上，新政對市場的刺激作用非常明顯」，而且新增客戶中約20%-30%都是「居住證滿5年」人群。

　　另據太平洋房屋數據，2月23日至2月28日，該機構新增二手房及新增客戶的數量與春節前相比，均上漲約3倍。《澎湃新聞》引述太平洋房屋北蔡板塊一門店經理指出，年後門店的帶看量達到往年同期的3至4倍。其中，周日一天門店有效帶看量較新政前翻倍，而且客戶約談意願較強，不過成交未明顯體現，成交套數仍基本持平。

*華潤置地新政落地首日成交額破3.2億*

　　此外，《中國房地產報》引述華潤置地(01109)相關人士透露，新政落地首個工作日（2月26日），華潤置地上海公司成交額就突破3.2億元（人民幣．下同）。其中，位於內環內的「外灘瑞府」來訪量提升逾50%，成交額近2億元；位於南大核心區域的望雲項目，自2月26日以來，來訪量已經突破200組，成交額迅速破億元。

　　與此同時，招商蛇口(深:001979)上海公司在政策落地24小時內，成交總金額突破1.75億元；保利發展(滬:600048)旗下的世博天悅項目，新政落地72小時內累計來訪客戶達200組，成交超1.8億元；中建玖合旗下玖上琅宸項目在新政後日均來訪超過60組，僅新政後首個周末便成交8套，金額超1.8億元。

　　上海鏈家滬中事業部總經理包站國認為，長期來看，受庫存房源等多重因素影響，今年上海樓市整體將保持平穩運行態勢，其中優質次新房與稀缺戶型的房源有望率先回穩。
《經濟通通訊社3日專訊》

照顧者 情緒健康

