AH股新聞

03/03/2026 08:37

中國中鐵(00390)執行董事王士奇辭職，不影響正常業務運作

　　中國中鐵(00390)(滬:601390)公布，王士奇已於昨日辭去執行董事及安全健康環保委員會委員職務。

　　該集團指，王士奇的辭職不會導致董事會成員人數低於法定最低要求，不會影響董事會的正常運作，也不會影響正常業務運作。至於王士奇因退休原因而辭任，他確認與該集團及董事會並無任何分歧，且就辭職並無其他事項需提請股東注意。
《經濟通通訊社3日專訊》

02/03/2026 16:11

