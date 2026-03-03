  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2026-27年度財...
etnet專輯
AH股新聞

03/03/2026 08:09

賽力斯(09927)2月銷量僅1.5萬輛，按年跌30%按月更跌67%

　　賽力斯(09927)(滬:601127)公布，2月銷量約1.5萬輛，跌29.6%，其中新能源汽車銷量跌28.48%，而首兩個月銷量約6.09萬輛，升39%，其中新能源汽車銷量升56%。

　　該集團指，2月產量約1.39萬輛，跌32%，其中新能源汽車產量跌35%，而首兩個月產量6.01萬輛，升39%，其中新能源汽車產量升49.5%。
《經濟通通訊社3日專訊》

【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票

上一篇新聞︰03/03/2026 08:21  【中東戰火】王毅與伊朗外長通話，支持捍衛主權安全

下一篇新聞︰03/03/2026 08:09  《神州頭條》報章頭版摘要：加快保險產品創新，引導長期資金投…

其他
More

03/03/2026 08:08  中國海洋石油（００８８３）去年深水深層及非常規油氣淨產量穩…

03/03/2026 08:08  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

聚焦兩會2026

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區