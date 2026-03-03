賽力斯(09927)2月銷量僅1.5萬輛，按年跌30%按月更跌67%

賽力斯(09927)(滬:601127)公布，2月銷量約1.5萬輛，跌29.6%，其中新能源汽車銷量跌28.48%，而首兩個月銷量約6.09萬輛，升39%，其中新能源汽車銷量升56%。
該集團指，2月產量約1.39萬輛，跌32%，其中新能源汽車產量跌35%，而首兩個月產量6.01萬輛，升39%，其中新能源汽車產量升49.5%。
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
03/03/2026 08:09
賽力斯(09927)(滬:601127)公布，2月銷量約1.5萬輛，跌29.6%，其中新能源汽車銷量跌28.48%，而首兩個月銷量約6.09萬輛，升39%，其中新能源汽車銷量升56%。
該集團指，2月產量約1.39萬輛，跌32%，其中新能源汽車產量跌35%，而首兩個月產量6.01萬輛，升39%，其中新能源汽車產量升49.5%。
《經濟通通訊社3日專訊》
【你點睇？】美以空襲伊朗，最高領袖哈梅內伊身亡。你認為事件會否引發更大規模戰爭？油價及環球股市會否大幅波動？國際社會應介入調停？ ► 立即投票
上一篇新聞︰03/03/2026 08:21 【中東戰火】王毅與伊朗外長通話，支持捍衛主權安全
下一篇新聞︰03/03/2026 08:09 《神州頭條》報章頭版摘要：加快保險產品創新，引導長期資金投…
03/03/2026 08:08 中國海洋石油（００８８３）去年深水深層及非常規油氣淨產量穩…
03/03/2026 08:08 《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON