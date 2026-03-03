  • 會員
AH股新聞

03/03/2026 07:52

《滬／深股通》天孚通信(300394)為深股通十大成交活躍股榜首

　　港交所(00388)公布，昨日(2日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：

「滬股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
紫金礦業(601899)3972.06
寒武紀(688256)1723.65
中國平安(601318)1642.93
工業富聯(601138)1416.73
中國鋁業(601600)1399.01
北方稀土(600111)1314.09
兆易創新(603986)1299.25
貴州茅台(600519)1260.24
山東黃金(600547)1238.47
洛陽鉬業(603993)1182.13

「深股通」首十大成交活躍股列表
股份名稱（編號）買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
天孚通信(300394)5125.88
寧德時代(300750)4483.26
中際旭創(300308)4043.27
新易盛(300502)2833.61
中鎢高新(000657)2421.63
陽光電源(300274)2201.41
比亞迪(002594)1681.04
滬電股份(002463)1501.28
北方華創(002371)1379.66
世紀華通(002602)1372.86

（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社3日專訊》

02/03/2026 16:11

【兩會在即】巴克萊：中國可能在全國人大會議期間降息降準

02/03/2026 15:50

美以成功實施「斬首行動」，彰顯情報優勢

02/03/2026 15:44

