《Ａ股焦點》兗礦能源等A股上午9:32跌停

4家A股於9:32am跌停:
|股份(編號)
|跌停價(人民幣)
|現價(人民幣)
|變幅(%)
|兗礦能源(滬:600188)
|18.45
|18.45
|-10.00
|上海石化(滬:600688)
|3.46
|3.51
|-8.59
|中國海油(滬:600938)
|39.07
|40.53
|-6.63
|中遠海發(滬:601866)
|2.93
|2.93
|-9.85
《經濟通通訊社4日專訊》
04/03/2026 09:33
