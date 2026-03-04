  • 會員
說說心理話
AH股新聞

04/03/2026 09:33

《Ａ股焦點》兗礦能源等A股上午9:32跌停

　　4家A股於9:32am跌停:

股份(編號)跌停價(人民幣)現價(人民幣)變幅(%)
兗礦能源(滬:600188)18.4518.45-10.00
上海石化(滬:600688)3.463.51-8.59
中國海油(滬:600938)39.0740.53-6.63
中遠海發(滬:601866)2.932.93-9.85

《經濟通通訊社4日專訊》

03/03/2026 17:26

