【聚焦人幣】人行授權中國銀行科倫坡分行擔任斯里蘭卡人民幣清算行

中國人民銀行3日發布公告，正式授權中國銀行股份有限公司科倫坡分行擔任斯里蘭卡人民幣清算行。此舉旨在落實《中國人民銀行與斯里蘭卡中央銀行合作備忘錄》，進一步推進人民幣國際化進程。
中國銀行科倫坡分行2018年成立，持續服務雙邊經貿往來，支持「一帶一路」重點項目建設，並積極推動人民幣在斯里蘭卡的跨境使用與市場建設。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
04/03/2026 08:48
中國人民銀行3日發布公告，正式授權中國銀行股份有限公司科倫坡分行擔任斯里蘭卡人民幣清算行。此舉旨在落實《中國人民銀行與斯里蘭卡中央銀行合作備忘錄》，進一步推進人民幣國際化進程。
中國銀行科倫坡分行2018年成立，持續服務雙邊經貿往來，支持「一帶一路」重點項目建設，並積極推動人民幣在斯里蘭卡的跨境使用與市場建設。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
上一篇新聞︰04/03/2026 08:59 【ＡＩ】高盛：中國ＡＩ走出獨立行情，潛在價值低估５０％至１…
下一篇新聞︰04/03/2026 08:44 《中國監管》廣電總局：２月抖音、快手均處置超四千條「ＡＩ魔…
04/03/2026 09:01 【兩會焦點】董明珠：ＡＩ對製造業是賦能，今年格力將保持分紅…
04/03/2026 09:00 【兩會焦點】廣汽馮興亞：發展新能源車要進一步拓展農村市場
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON