04/03/2026 08:48

【聚焦人幣】人行授權中國銀行科倫坡分行擔任斯里蘭卡人民幣清算行

　　中國人民銀行3日發布公告，正式授權中國銀行股份有限公司科倫坡分行擔任斯里蘭卡人民幣清算行。此舉旨在落實《中國人民銀行與斯里蘭卡中央銀行合作備忘錄》，進一步推進人民幣國際化進程。

　　中國銀行科倫坡分行2018年成立，持續服務雙邊經貿往來，支持「一帶一路」重點項目建設，並積極推動人民幣在斯里蘭卡的跨境使用與市場建設。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

