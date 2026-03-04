【兩會焦點】全國人大議程11項：審查「十五五」規劃，審議生態環境法典等

十四屆全國人大四次會議4日上午舉行預備會議，通過了大會議程，共十一項，將審查十五五規劃綱要草案。



一、審議政府工作報告

二、審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案

三、審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案

四、審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案

六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案

七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案

八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

九、審議最高人民法院工作報告

十、審議最高人民檢察院工作報告

十一、審議全國人民代表大會常務委員會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》