  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

04/03/2026 12:10

【兩會焦點】全國人大會議明日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天

　　十四屆全國人大四次會議今天在人民大會堂舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉介紹，十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，3月12日下午閉幕，會期8天，較去年會期多一天，共安排3次全體會議。大會議程共有十一項。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

【兩會焦點】全國人大議程11項：審查「十五五」規劃，審議生態...

04/03/2026 11:52

聚焦兩會2026

說說心理話

伊朗局勢的短期與長期判斷

03/03/2026 16:07

大國博弈

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區