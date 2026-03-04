【兩會焦點】全國人大會議明日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天

十四屆全國人大四次會議今天在人民大會堂舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉介紹，十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，3月12日下午閉幕，會期8天，較去年會期多一天，共安排3次全體會議。大會議程共有十一項。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》