【兩會焦點】全國人大會議明日上午開幕，12日下午閉幕，會期8天

十四屆全國人大四次會議今天在人民大會堂舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉介紹，十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，3月12日下午閉幕，會期8天，較去年會期多一天，共安排3次全體會議。大會議程共有十一項。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
04/03/2026 12:10
十四屆全國人大四次會議今天在人民大會堂舉行新聞發布會，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。婁勤儉介紹，十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，3月12日下午閉幕，會期8天，較去年會期多一天，共安排3次全體會議。大會議程共有十一項。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON