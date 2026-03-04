  • 會員
AH股新聞

04/03/2026 13:03

【兩會焦點】回應中美關係，婁勤儉：元首外交發揮不可替代的戰略引領作用

▷ 婁勤儉回應中美關係提問，強調元首外交作用
▷ 習近平與特朗普保持溝通推動兩國關係穩定向好
▷ 全國人大與美國國會開展互訪及對話交流

　　十四屆全國人大四次會議大會發言人婁勤儉回應《彭博》提問關注伊朗發生的事態以及美國總統特朗普預計不久後將訪華，如何看待中美關係的發展趨勢。婁勤儉表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。去年以來，習近平主席同特朗普總統保持經常性溝通，為中美關係巨輪穩健前行校準航向、注入動力。兩國關係保持總體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎。事實證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，只要雙方不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，秉持平等、尊重、互惠的態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，就可以推動兩國關係穩定向前發展。

*願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通*

　　中方一貫主張，作為世界兩個大國，中美應當相互尊重、和平共處、合作共贏。中方願同美方一道，加強各層級各渠道溝通，為雙方合作開闢更廣闊空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。

　　中方願同美方一道，加強各層級各渠道的溝通，為雙方合作開闢更廣闊的空間。同時，中方也有自己的原則和底線，將一如既往堅決捍衛自身主權安全發展利益。去年，全國人大邀請美國國會眾議員代表團訪華，與美國國會參議員保持對話，派出全國人大青年代表團訪美。美方議員的一個普遍感受是，見比不見好，談比不談強。全國人大願同美國國會保持接觸交流，從立法機構角度助力中美關係穩定健康發展。希望美國國會能夠客觀理性看待中國和中國發展，多做有利於中美關係和兩國人民友好的事。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明4日北京專電》

